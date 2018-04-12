Татарстан поддержит Европейскую неделю иммунизации

Республика Татарстан поддержит оздоровительную акцию и присоединится к Европейской неделе иммунизации, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Минздрава РТ.

Во время оздоровительной недели врачи в очередной раз напомнят населению о важности прививния взрослых и детей для профилактики заболеваний и защиты их жизней.

Девиз недели – «Предупредить. Защитить. Привить».

Акция стартует с 23 по 29 апреля . В Казани 20 апреля пройдет республиканская научно-практическая конференция «Избранные вопросы вакцинопрофилактики», на которой медики обсудят вопросы иммунизации населения Татарстана.