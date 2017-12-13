Татарстан попал в тройку лидеров по итогам Большого этнографического диктанта

Республика Татарстан заняла второе место по результатам Большого этнографического диктанта, проведенного в начале ноября в России и странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

Лидером в познаниях родины стала Ингушетия, набрав 28,1 балла. У Татарстана – более 23 баллов. Третье место заняла Северная Осетия, также с баллами выше 23. По словам Баринова, тенденция больших баллов в национальных республиках прослеживается с прошлого года.

А вот в конце списка оказались Амурская и Орловская области, а также Еврейская автономная область.

«В России нужно обратить внимание на самые скромные результаты. И они оказались в Амурской области, Орловской области, плохо написала Еврейская автономная область. В той же Амурской области срочно необходимо усилить просвещение молодежи в отношении истории и традиций России. Регион приграничный, в нем знания о России обретают намного большее значение, чем во внутренних регионах нашей страны. Как бы не получилось так, что китайские обычаи и традиции не стали им ближе, чем наши», – подчеркнул глава ФАДН.

Впервые проведенный в 2016 году в этом Большой этнографический диктант получил статус международного. 3 ноября, накануне Дня народного единства, во всех 85 регионах страны, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии желающие могли проверить свои знания в области истории и культуры России.

Вопросы касались традиционной одежды, национальной кухни, танцев, поэзии, эпоса, строительства традиционного жилища и т.д. При этом 20 заданий были одинаковыми для всех регионов, 10 с региональной привязкой. Максимум за правильные ответы можно было получить 30 баллов, но дать ответы – как очно, так и онлайн – нужно было за 45 минут.

По материалам ИА «Татар-информ».