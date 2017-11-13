Татарстан стал лидером России по созданию комфортной городской среды, пишет ИА «Татар-информ», ссылаясь на «Интерфакс».

Как озвучил на семинаре по вопросам ЖКХ министр строительства Российской Федерации Михаил Мень, Татарстан, Калужская область и Чечня по результатам второго ежеквартального рейтинга регионов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды вышли в лидеры по стране.

Республика Татарстан набрала 68 баллов из 77 возможных и заняла первое место. У Калужской области и Чечни 67 и 66 баллов соответственно.

Критериями рейтинга, как сообщается, были в том числе соблюдение сроков принятия нормативной базы, количество форм вовлечения граждан, работа в ГИС ЖКХ, количество завершенных работ по благоустройству, выдвинутые предложения для дальнейшего тиражирования в числе лучших практик, размещенные на сайте Минстроя России и т. д.

Как подчеркнул Михаил Мень, очень важно видеть динамику реализации проекта в регионах, поскольку степень вовлечения властей и жителей хорошо заметны по изменениям в городской среде.

Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен в России в этом году. На благоустройство в субъектах РФ из федерального бюджета выделено 25 млрд рублей. Всего с учетом софинансирования из региональных бюджетов в этом году на проект направлено 45 млрд рублей. До конца этого года предполагается благоустроить около 19 тыс. дворов и более 2,7 тыс. общественных пространств. При этом «истоком» программы стал именно Татарстан, начавший программу благоустройства общественных пространств на уровне региона еще в 2015 году.