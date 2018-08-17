Татарстан входит в топ-5 регионов-лидеров по электронным больничным листам, об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на «Российскую газету».

В электронном виде в республике выдается каждый третий больничный лист.

По словам Топилина, электронный больничный имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. Но технология электронного документа позволяет сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным; снижает трудозатраты на оформление бумажных листков нетрудоспособности в медорганизациях; исключает необходимость для страхователя проверять правильность оформления больничных листков и вести учет и хранение бланков строгой отчетности.