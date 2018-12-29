Татарстан вошел в число регионов, обеспечивших наибольший прирост производства молока

Татарстан вошел в число шести регионов России, добившихся наибольшего прироста производства молока. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В сельскохозяйственных организациях республики валовой надой молока за январь – ноябрь текущего года составил 1 млн 48,5 тыс. тонн.

«Это на 26,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост производства молока в сельхозорганизациях республики составляет 2,6%», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

В целом по России в сельскохозяйственных организациях за январь – ноябрь 2018 года произведено 14 млн 858 тыс. тонн молока. Это на 527,9 тыс. тонн (3,7%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. На долю сельхозорганизаций Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Тюменской, Белгородской областей и Республики Татарстан приходится около половины достигнутого прироста производства молока по стране.

«По нашим прогнозам, в этом году в республике во всех категориях хозяйств будет произведено 1 млн 844 тыс. тонн молока. Это больше показателя за прошлый год на 20,2 тыс. тонн», – сообщил Назип Хазипов.

По его словам, сельхозформирования Татарстана добились прироста суточного валового надоя молока и в эти предновогодние дни. По оперативным данным на 28 декабря, в республике суточный валовой надой молока равняется 3 тыс. 296,8 тонны. Это на 117,7 тонны (3,7%) больше, чем показатель на аналогичную дату прошлого года. При этом сельхозпроизводители реализовали за день 3 тыс. 121,7 тонны молока, что на 4% больше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

По данным на 28 декабря, наибольший суточный надой молока получен в Кукморском районе – 237 тонн, что на 8% больше показателя на эту дату прошлого года. На втором месте Балтасинский район с 203 тоннами (прирост 4%), на третьей позиции Атнинский район с 200,7 тонны (прирост 7%).

Также в числе лидеров по производству молока – Сабинский, Мамадышский, Актанышский и Азнакаевский муниципальные районы. При этом в хозяйствах Сабинского района надой на одну корову составляет 20 кг молока, что на 6 кг превышает средний показатель по республике.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/12/28/637995/