Татарстанцам предстоит написать географический диктант

11 ноября в России и за рубежом состоится Географический диктант. Ожидается, что свои знания проверят все, кто в этот день придет на одну 3000 спецплощадок. Также диктант напишут в палатке на острове Матуа, Звёздном городке, на ракетном крейсере «Варяг». О том, как акция пройдет в Татарстане, рассказали на заседании регионального отделения РГО.

Количество татарстанцев, желающих участвовать в образовательной акции, увеличивается с каждым годом. Географический диктант пишут в вузах, школах и парках республики.

«В России диктант начали проводить с 2015 года. Его инициатором был Владимир Путин. Диктант набирает обороты. в 2015 году у нас было две площадки: КФУ и Танковое училище. В 2016 году зарегистрировались 9 региональных площадок, а в прошлом году 66. Это средний результат прошлого года. Так, в прошлом году в Якутии было зарегистрировано 217 площадок. В этом году в Татарстане результат гораздо лучше. Географический диктант также напишут в 25 районах республики. Максимальное количество участников ожидается в Набережных Челнах», — рассказал заместитель председателя регионального отделения РГО в РТ Андрей Агарков.

В Казани 11 ноября географический диктант можно будет написать на 10 площадках. Центральной станет КФУ. Подробнее о том, где можно проверить свои знания, можно узнать на официальном сайте акции.

Диктант-2018 составлен в четырёх вариантах. Два из них будут использованы на территории России, один – в зарубежных странах, а ещё один можно пройти онлайн на сайте dictant.rgo.ru. В этом году вопросы будут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени.