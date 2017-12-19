Татарстанцев ждут длинные новогодние каникулы

2018 год начнется с выходной недели. Минтруд РТ сообщил о том, что жителей Татарстана ждут каникулы с 1 по 8 января следующего года.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в январе являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово.

6 и 7 января совпадают с выходными днями – субботой и воскресеньем, поэтому они перенесены на 9 марта и 2 мая.

Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января являются днями отдыха.

Как сообщает министерство образования и науки РТ, новогодние каникулы школьников продлятся две недели. Ведомство рекомендовало учебным заведениям республики завершить четверть год уже на этой неделе.