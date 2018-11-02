Татарстанцы пишут «Большой этнографический диктант»

Акция «Большой этнографический диктант – 2018» проходит 2 ноября по всей стране накануне Дня народного единства.

Диктант поможет узнать уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в нашей стране. Тест состоит из 30 вопросов, в которые войдут общие для всех задания и специфические для каждого региона. Время, отведенное на написание диктанта – 45 минут.

Присоединиться к мероприятию можно будет как на городских площадках: КФУ (ул.Лево-Булачная,44), Дом дружбы народов Татарстана (ул.Павлюхина, 57), так и в режиме онлайн на сайте диктанта.