Татарстанцы присоединятся к всероссийской акции «Большой этнографический диктант»

В Татарстане накануне Дня народного единства, 2 ноября, состоится всероссийская акция «Большой этнографический диктант», сообщают организаторы мероприятия, пишет ИА 《Татар-информ》.

Образовательная акция пройдет во всех регионах России. В Казани одной из площадок ее проведения традиционно станет Дом дружбы народов Татарстана.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства и возраста.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов будут общими для всех, а десять – уникальными для каждого субъекта Федерации. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

Также на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Масштабная акция проводится уже третий год подряд. В прошлом году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и ряд других.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте диктанта 10 ноября, публикация индивидуальных результатов намечена на 12 декабря.

В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Татарстане акцию поддержали 1405 участников. Ознакомиться со всеми площадками проведения мероприятия можно на сайте диктанта.