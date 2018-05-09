Татарстанец вынесет Знамя Победы на Красную площадь

Знамя Победы сегодня, 9 мая, на Красную площадь Москвы вынесет житель Нижнекамска — младший сержант Алексей Фокеев, сообщили по «Первому каналу», пишет ИА «Татар-информ».

Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю Фокеева второй год подряд.

Парад в Москве начнется в 10.00.

«Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал татарстанец. По его словам, на репетициях парада Знамя Победы заменяла 16-килограммовая железная труба — для того, чтобы во время парада знаменосец не задумывался о ветровой нагрузке.