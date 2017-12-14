Татарстанские герои отправились на встречу с Владимиром Путиным

Сегодня на железнодорожном вокзале Казани прошли торжественные проводы Героя Советского Союза Бориса Кузнецова и Героя России Александра Супонинского. Они отправились в Москву на встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным. Ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, пройдет 14 декабря в Московском Кремле.

Провожать татарстанских героев на железнодорожный вокзал пришли родные, друзья и соратники, журналисты, представители власти и благотворительных фондов. Единственный живущий в республике Герой Советского Союза Борис Кузнецов отметил, что после встречи даст подробный отчет о поездке Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также выступит перед казанцами.

«События последних дней, когда Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, имеют для страны огромное значение. Предстоящая встреча в Москве для меня очень важна, поскольку самую свежую информацию о том, что происходит в стране, мы узнаем из первых уст», – поделился он ожиданиями с корреспондентом ИА «Татар-информ» перед отъездом ветеран.

Герой России Александр Супонинский рассказал, что с Президентом страны ему не раз приходилось встречаться и беседовать. «Я жду от поездки прежде всего хороших впечатлений. С особенным нетерпением готовлюсь ко встрече с друзьями-героями¸ которых не видел уже давно», – рассказал он.

В поездке татарстанских героев будут сопровождать их супруги, а также медицинский работник. Среди провожающих на вокзале были казанские участники «Юнармии». «Раньше была традиции провожать бойцов на фронт и встречать их. Сегодня, слава Богу, мы провожаем не на боевые действия, а на торжество. Для наших кадетов это еще одна возможность прикоснуться к эпохе героев, которую олицетворяют воины разных времен Великой Отечественной войны и военных действий нашего времени», – уверен президент фонда ветеранов ВДВ и спецназа «Добрые сердца», зампредседателя «Юнармии» РТ Александр Головатенко.

В Казань герои вернутся утром 15 декабря.

По материалам ИА «Татар-информ».