Татарстанские педагоги победили во всероссийском конкурсе

В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». С 4 по 8 декабря 60 финалистов из 36 регионов России боролись за звание лучшего педагога 2017 года, об этом сообщает РИЦ «Югра».

Победителем в естественнонаучной номинации стал Андрей Филиппов, педагог Дома детства и юношества Мамадышского района.

Победителем в номинации физкультурно-спортивный лидер стала Надежда Афанасьева, педагог дома детского творчества города Лениногорска.

Отметим, главными целями конкурса «Сердце отдаю детям» выступают повышение значимости и престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования детей, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций, которые они представляют.