Татарстанских школьников приглашают принять участие в фестивале «Солнечный мост»

Продолжается отборочный тур XIII городского экологического фестиваля «Солнечный мост», об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Солнечный мост» — это фестиваль сценического мастерства школьников. Для участия приглашаются все желающие от 6 до 18 лет. Выступление может быть и сольным, и коллективным.

Заявки на фестиваль принимаются как очно, так и заочно. Необходимо:

— представить номер на сцене;

— предоставить видеозапись номера, документальную (без монтажа), на цифровом носителе или по адресу gdebcorg@yandex.ru (сам файл или ссылку на Youtube).

Отборочный этап фестиваля «Солнечный мост» продлится до 30 ноября. Финальные концерты и подведение итогов конкурса пройдут 14 и 15 декабря.

Узнать подробности об участии и подать заявку можно по телефонам: 273-48-55, 89178959221.