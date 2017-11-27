Татары из Москвы сняли ролик «В Москве татарского нет, но вы в Татарстане, не сдавайтесь»

Сегодня в социальной сети «Вконтакте» распространился ролик «В Москве татарского нет, но вы в Татарстане не сдавайтесь». Его записали татары, живущие в Москве. Короткий видеоролик уже посмотрели более 25 тысяч пользователей.

Молодые люди и девушки на видео рассказывают о том, как живут в столице России, где, по их словам, есть только одна татарская школа, государственного татарского детского сада вовсе нет, а из национального колорита только Сабантуй, пироги и сезонные концерты. Татары признаются в том, что их родной язык превратился в кухонный. «Лишь единицы, родившихся в Москве татар, знают язык так, чтобы свободно говорить, грамотно писать и читать на татарском языке», — говорит участник ролика.

Москвичи призывают русских, живущих в Татарстане, с уважением относиться к татарскому языку: «Нам больно смотреть на процесс выдавливания татарского языка из школ Татарстана — последнего оплота нашей культуры на планете Земля. Этот процесс приведет к тем же результатам, что мы имеем в Москве. Уже через поколение татарский язык может пройти точку невозврата. И тогда наш национальный язык будет некому и неоткуда возрождать. Мы учим русский язык в Москве в русских школах, хотя он нам неродной. И обращаемся к тем, кто волею судеб живет в Татарстане. Просим с уважением относиться и к нашему родному языку. Мы не просим вас в той же степени владеть татарским, как мы русским», — говориться в обращении.