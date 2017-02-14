«Татмедиа» и журнал «Татарстан» объявили литературный конкурс

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и редакция журнала «Татарстан» объявили о старте конкурса на соискание литературной премии журнала «Татарстан».

Как сообщают учредители конкурса, литературная премия журнала «Татарстан» учреждена с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную литературу республики.

На соискание премии могут быть выдвинуты ранее нигде не публиковавшиеся произведения таких жанров, как роман, повесть, цикл рассказов. Они должны быть написаны о Татарстане либо татарстанским автором.

Рукописи принимаются на двух государственных языках РТ – русском и татарском.

В течение 2017 года отобранные рукописи будут публиковаться на страницах журнала «Татарстан» и на сайте журнала – protatarstan.ru.

В декабре 2017 года жюри конкурса выберет двоих победителей – за произведение на русском языке и за произведение на татарском. Гран-при конкурса – издание книги автора-победителя.

Участникам необходимо прислать электронную версию рукописи, сведения об себе, краткую творческую биографию и синопсис произведения.