Театр им. В.И. Качалова представляет проект «Зимний трамвай»

На Малой сцене театра пройдет поэтический вечер «Зимний трамвай» — стихи казанских поэтов в исполнении артистов театра. Этот проект — опыт слияния поэзии и театрального искусства; темы родного города, его поэтического видения и темы поиска счастья людьми, живущими в этом городе. Постановка народного артиста РТ Ильи Славутского, композиция Альбины Абсалямовой, Алены Каримовой и Диляры Хусаиновой, музыкальное решение Ляйсан Абдуллиной, видеоряд Максима Кудряшова. Среди исполнителей заслуженные артисты РТ Елена Ряшина, Марат Голубев, Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, артисты Илья Петров, Алексей Захаров, Алена Козлова, Александр Малинин, Виктор Шестаков, Павел Лазарев и другие.

«Зимний трамвай» продолжит ряд некоммерческих проектов Качаловского театра, среди которых такие успешные инициативы как экскурсии по театру «Служебный вход» и собирающие полные залы беседы с ведущими артистами театра «Встречи в Качаловском. Диалоги о театре».

Источник: http://stdtatar.ru.