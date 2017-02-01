«Тәртип FM» будет жить… в Татарстане

Сегодня на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Председатель совета директоров АО «Татмедиа» — Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров обрадовал присутствующих в зале. Эта новость, надеемся, вызовет особый восторг у любителей радиоканала «Тәртип FM».

Сегодня многие любители радио были удивлены, что в казанском FM-диапазоне вместо «Тәртип FM» зазвучала московская радиостанция Business FM (Бизнес FM) на той же самой частоте.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова, после многочисленных обращений татарской интеллигенции и жителей нашей республики, а также ряда регионов России принято решение о том, что «Тәртип FM» продолжит трансляцию на одной из частот в Татарстане.

Как сказал Асгат Сафаров: «Мы с Зариповым (руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“ Айрат Зарипов) проморгали тему… Мы находим варианты, чтобы сохранить эту радиостанцию. Есть решения, варианты. Скоро мы их озвучим», — заявил Сафаров.