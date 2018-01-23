TIMERMAN выходит на старт

В Богатых Сабах пройдет лыжный забег

28 января официально стартует сезон соревнований под новым спортивным брендом TIMERMAN, об этом сообшает пресс-служба министерства молодежи и спорта РТ со ссылкой на пресс-атташе спортивной серии мероприятий Ольгу Камардину.

Календарь очень насыщенный, и включает в себя 18 разноплановых гонок в 5 видах спорта: беге, плавании на открытой воде, лыжном и велоспорте, и триатлоне. Лыжный забег в пгт.Богатые Сабы открывает лыжную программу календаря-2018, и по прогнозам организаторов, в предстоящем турнире примут участие до 250 спортсменов из различных районов Татарстана и регионов России.

На выбор участникам будут предложены 2 разноплановые дистанции– 5 и 15км, каждая уникальная и неповторимая своим рельефом, а также непростой комбинацией подъемов и спусков. Концертно-развлекательная программа будет ожидать болельщиков, которым в этом году будет уделяться особое внимание. Своей задачей организаторы видят формирование субкультуры любителей спорта и продвижение ценностей спорта посредством смотрибельного и привлекательного спортивного продукта, т.е. соревнования.

В феврале эстафету Богатых Сабов примут Набережные Челны, которые станут ареной проведения второго лыжного старта сезона.

Главным событием серии станет Казанский марафон, который состоится 20 мая 2018 года, ожидается, что в нем примет участие 10 тысяч любителей бега.