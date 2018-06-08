Торговая сеть Таткнигоиздата в Татарстане расширяется

Татарское книжное издательство расширяет географию продаж своих книг в городах Татарстана. В частности, в этом году оно открыло отделы с татарской литературой в сетях книжных магазинов «Любимый книжный» (ООО «Аист Пресс») и «Дом книги», «Книга+» (ООО «Пегас»), сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

Речь идет о магазинах, расположенных по следующим адресам: Нижнекамск, ул. Химиков, д. 18 (ТЦ «Сити Молл»); Уруссу, ул. Пушкина, д. 81; Бугульма, ул.Советская, д. 58; Заинск, ул. Ленина, д. 16а; Альметьевск, ул. Ленина, д. 100 (ТЦ «Панорама»); Казань, ул. Павлюхина, д. 57 (ТЦ «Бахетле»); Елабуга, пр. Нефтяников, д. 16; Чистополь, ул. Энгельса, д. 100; Зеленодольск, ул. Комсомольская, д. 8.

Кроме того, не так давно Таткнигоиздат открыл торговую точку в Пестрецах (ТЦ «Меридиан», ул. Механизаторов, д. 1а).

Издательство рассчитывает открыть новые торговые места на рынках, в крупных торговых сетях и других популярных местах с повышенной проходимостью населения по примеру недавно открывшейся торговой точки с книгами Таткнигоиздата в казанском Агропромпарке.

Рассматриваются варианты открытия стационарных точек в ТЦ «Лента» на улице Адоратского и ТК «Бикзур» на Сибирском тракте. Планируется организация продаж в Казанском цирке во время цирковых представлений.

В центре внимания будут и объекты, включенные в туристический маршрут Казани. Так, запланировано открытие фирменного магазина Татарского книжного издательства в Дом-музее писателя Шарифа Камала (ул. Островского, д. 15), который в скором времени откроется после реконструкции.

На сегодняшний день общее количество контрагентов, которые сотрудничают с Татарским книжным издательством, превысило 800, из них на постоянной основе делают это 190.