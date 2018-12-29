У 11-классников остался месяц, чтобы определиться с предметом для сдачи ЕГЭ

1 февраля завершается прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене.

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдёт в три этапа:

Досрочный этап: 20 марта — 10 апреля,

Основной этап: 27 мая — 1 июля;

Дополнительный этап: 3 — 20 сентября.

Самые массовые обязательные экзамены в основной период ЕГЭ накзначены на 29 мая (математика) и 3 июня (русский язык).

У девятиклассников есть еще два месяца, чтобы определиться с предметами по выбору.