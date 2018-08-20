У молодых учителей Татарстана есть 200 вопросов к министру образования

Август 20, 2018 0

В Казани стартовала церемония посвящения будущих педагогов в профессию «учитель». В течение 45 минут на вопросы педагогов ответят министр образования и науки республики Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Татарского республиканского комитета профсоюза Юрий Прохоров и председатель комитета Госсовета РТ  по национальному образованию, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев.WhatsApp Image 2018-08-20 at 14.09.02

У учителей  есть 200 вопросов к министру. Они касаются внедрения Национальной системы учительского роста, грантовой и социальной поддержки, нововведений в оценке компетенций преподавателей.

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