У молодых учителей Татарстана есть 200 вопросов к министру образования

В Казани стартовала церемония посвящения будущих педагогов в профессию «учитель». В течение 45 минут на вопросы педагогов ответят министр образования и науки республики Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Татарского республиканского комитета профсоюза Юрий Прохоров и председатель комитета Госсовета РТ по национальному образованию, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев.

У учителей есть 200 вопросов к министру. Они касаются внедрения Национальной системы учительского роста, грантовой и социальной поддержки, нововведений в оценке компетенций преподавателей.