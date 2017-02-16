У школьника из Нижнекамска, в глаз которого выстрелили во время урока, двойное проникающее ранение

По информации некоторых СМИ, очевидцы не стали вызывать «скорую помощь», а дождались пока приедет мама мальчика. Только в нижнекамской больнице она узнала, насколько опасна рана. Сейчас девятиклассник в ДРКБ. Ему сделали операцию.

Напомним, 11 февраля за несколько минут до окончания урока одноклассник выстрелил мальчику в глаз.

Ранее «Магариф» уже сообщал о событиях, которые предшествовали трагедии. Подросток купил травматический пистолет. Тогда отец мальчика заметил оружие и спрятал от сына. Тот нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.

В прошлую субботу за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса. В это время владелец пневматического пистолета достал его из сумки и начал размахивать им. В какой-то момент он нечаянно нажал на курок, и пуля попала в глаз однокласснику, который сидел справа от него. Сейчас он находится на лечении в РКБ г. Казани. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Никакого конфликта между одноклассниками, как подчеркнули в пресс-службе УМВД по Нижнекамску, не было. По их словам, все произошедшее – трагическая случайность.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка для установления подробностей трагедии.

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