Учащихся заставляли облагораживать школу в обмен на аттестат

Прокуратура Свердловской области предполагает, что руководство одной школ ставило печати в аттестатах выпускников с одним условием. Ученики должны были облагородить учебное здание.

Директор школы уже опрошен, и печати поставлены. Это произошло только после вмешательства прокуратуры. РИА Новости сообщает, что директор школы потребовал отработать определенное количество часов на благоустройство школы, после чего ученикам должны быть проставить печати в аттестатах.

В этом году в этой школе в 9-й класс окончили 28 человек и столько же – 11-й класс.

Если будут выявлены случаи, когда ученики не успели подать документы в колледжи и вузы из-за отсутствия печати, этому случаю будет дана строгая правовая оценка.