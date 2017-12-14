Участники IV республиканского Форума “Открытие Талантов” встретились с Рафисом Бургановым

13 декабря в рамках IV республиканского Форума “Открытие Талантов” в Германо-Российском институте новых технологий (ГРИНТ) КНИТУ-КАИ прошла встреча участников форума – соотечественников Татарстана с и.о. заместителя Премьер-министра РТ – министром образования и науки РТ – Бургановым Рафисом Тимерхановичем. На встрече приняли участие 50 наших соотечественников, которые обучаются и работают за пределами республики. Среди участников, которые представили свои проекты в сфере образования, туризма, IT, бизнеса, энергетики и создании общественных пространств, которые можно будет реализовать в Республике Татарстан, были и молодые специалисты из Великобритании, Турции, Китая, Азербайджана, США. Они поделились своими новыми идеями с участниками мероприятия.