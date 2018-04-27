Участвуйте во Всероссийском химическом диктанте

Апрель 27, 2018 0

12 мая в  14.00 часов состоится Всероссийский химический диктант. Заявки для участия принимаются до 30 апреля. 

Организаторами являются Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова  и корпорация «Российский учебник».

Как принять участие?

Для участия необходимо:

Найти на сайте проекта chemistry.drofa-ventana.ru ближайшую площадку, где будет проводиться химический диктант.

Пройти регистрацию на сайте проекта.

Прийти на диктант.

Фидалия ХАЛИКОВА,

доцент кафедры химического образования Химического института им. А.М.Бутлерова, кандидат педагогических наук

 

 

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