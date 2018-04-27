Участвуйте во Всероссийском химическом диктанте

12 мая в 14.00 часов состоится Всероссийский химический диктант. Заявки для участия принимаются до 30 апреля.

Организаторами являются Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и корпорация «Российский учебник».

Как принять участие?

Для участия необходимо:

Найти на сайте проекта chemistry.drofa-ventana.ru ближайшую площадку, где будет проводиться химический диктант.

Пройти регистрацию на сайте проекта.

Прийти на диктант.

Фидалия ХАЛИКОВА,

доцент кафедры химического образования Химического института им. А.М.Бутлерова, кандидат педагогических наук