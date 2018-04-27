Участвуйте во Всероссийском химическом диктанте

12 мая в 14.00 часов состоится Всероссийский химический диктант. Заявки для участия принимаются до 30 апреля.
Организаторами являются Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и корпорация «Российский учебник».
Как принять участие?
Для участия необходимо:
Найти на сайте проекта chemistry.drofa-ventana.ru ближайшую площадку, где будет проводиться химический диктант.
Пройти регистрацию на сайте проекта.
Прийти на диктант.
Фидалия ХАЛИКОВА,
доцент кафедры химического образования Химического института им. А.М.Бутлерова, кандидат педагогических наук