Ученик школы в Бурятии с топором напал на одноклассников

Из учебного заведения эвакуированы 500 детей, занятия отменены

Вновь нападение, и вновь в школе. Всю последнюю неделю общество находится в постоянном стрессе, школы захлестнула волна насилия со стороны учеников. Сначала в Перми произошла «кровавая драка», в которой пострадали 15 человек, в том числе учительница, затем в Челябинской области вновь драка с использованием ножей, как холодного оружия. Конец рабочей недели и утро пятницы, ознаменовались срочными сообщениями СМИ, об инциденте в Бурятии. Согласно информации из управления Следственного комитета, в поселке Сосновый бор ученик девятого класса с топором напал на учащихся 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. В результате этого, ранения получили 5 человек, среди которых и учительница. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Однако, правительство Бурятии сообщает другую версию, что нападавших было трое, и они в масках, примерно в 9 утра по местному времени, проникли в школу, бросили бутылку с зажигательной смесью, в класс, в котором проходил урок русского языка. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, где начался пожар, подростки начали наносить им телесные повреждения, уточняется в сообщении. После того, как в кабинете возник пожар, ученики начали выбегать из него, а нападавшие начали наносить им удары.

Сегодня редакция журнала «Магариф» проведет круглый стол, посвященный обеспечению безопасности детей в школе.