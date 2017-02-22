Ученый СПбГУ нашел древнейшее письменное упоминание о дне рождения человека

Профессор СПбГУ В. Емельянов обнаружил самое древнее письменное упоминание о дне рождения человека на клинописной табличке из храма шумерской богини Бау, хранящейся в Лувре. Переведенный ученым клинописный текст датируется второй половиной XXIV века до н. э. Запись, сделанная более 4,5 тысячи лет назад, не только указывает дату и месяц рождения, но и раскрывает подробности праздничного обряда, пишет пресс-служба СПбГУ.

Открытие было сделано в ходе работы над исследованием о восприятии времени в древней Месопотамии. Сами клинописные тексты, ставшие основой исследования, давно известны шумерологам, но до сих пор они не были переведены и не рассматривались как источник по хронопсихологии. В частности, переведенная Владимиром Емельяновым табличка представляет собой перечень жертв и рационов (количество овец, ягнят, козлят и пр.), приуроченных к рождению дочери шумерского царя Лугаланды. В тексте указано, что дочь правителя родилась «в день ослабления солнечного света», в месяц праздника Бау, который соответствует октябрю-ноябрю юлианского календаря.

«Мы можем предположить, что ребенок родился при восхождении созвездия Скорпион, которое в III тысячелетии до н. э. маркировало осеннее равноденствие, — рассказал Владимир Емельянов. — Это время считалось связанным с миром мертвых, так как на земле начинала господствовать тьма. Поэтому в тексте мы видим упоминания о жертвах, приносимых умершим правителям Энентарзи и Дуду, а также месту почитания Гильгамеша — «коменданта» подземного мира». Таким образом, клинописная табличка рассказывает о пиршестве в честь дня рождения царской дочери, в котором принимали участие не только живые, но и мертвые.

По словам профессора, что документы с указанием даты рождения человека составлялись только в эпоху правления Лугаланды. Жертвоприношения по поводу рождения доставлялись и живым, и мертвым, причем отмечали рождение как детей царя, так и детей его родственников. Ничего подобного не было ни раньше, ни позже. Ни в одной царской надписи или документе Ближнего Востока и классической Античности вплоть до V века до н. э. нет данных о времени рождения людей.