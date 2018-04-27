Ученых, изобретателей, новаторов и рационализаторов поздравляют с праздником

Общество изобретателей и рационализаторов поздравляет ученых, изобретателей, новаторов, рационализаторов и журнал «Магариф», который ежегодно проводит конкурс «Яшь кулибинчылар» среди школьников, с Международным днем интеллектуальной собственности.

«Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на своем заседании в сентябре 2000 года приняла решение об учреждении этого праздника.

Интеллектуальная собственность в настоящее время является одной из ключевых сфер в жизнедеятельности человека и основным ресурсом в развитии экономики государства.

Сегодняшний праздник является поводом для признания заслуг в развитии интеллектуальных разработок во всем мире, а также пропаганды развития интеллектуальной собственности и ее защите.

Желаем всем известным и начинающим покорителям вершин инноваций постоянно пребывать в творческом поиске! Именно благодаря Вашим идеям решаются глобальные проблемы человечества и мир становится лучше! Доброго Вам здоровья, вдохновения, энергии в работе и ярких открытий, успехов и процветания!!!», — говорится в поздравлении.