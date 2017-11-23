Учитель истории разрабатывает альтернативный курс для отказавшихся от уроков татарского

Пока Министерство образования и науки Татарстана находится в ожидании ответа федерального министерства, учителя татарского языка думают о профессиональном будущем, а ученики некоторых школ изучают риторику вместо татарского языка, учитель истории челнинской школы № 24 вместе с единомышленниками работает над альтернативным курсом. Раушан Валиуллин взялся научить противников татарского языка истории и культуре самого многочисленного народа. Мы связались с активным преподавателем.

— Раушан Фаизович, Вы следите за тем, как разворачиваются события вокруг темы № 1 лета и осени 2017 года. На странице в Facebook высказываете свое мнение по этому вопросу…

—Мне как сыну татарского народа печально наблюдать травлю родного языка. Считаю, что дети должны изучать татарский язык. Я отец двоих детей, совсем скоро в нашей семье родится третий ребенок. Я не хочу, чтобы мои дети были оторваны от этнокультурного компонента. К тому же я — учитель.

В сентябре я направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Премьер-министру Алексею Песошину, министру образования и науки Энгелю Фаттахову открытое письмо с предложением ввести в школьную программу учебный курс «История и культура Татарстана и татарского народа». Это альтернатива урокам татарского языка. Школьники, родители которых отказываются от изучения языка, могут изучать историю Татарстана и культуру нашего народа.

— Недавно Вы получили официальный ответ. Он Вас устраивает? В Facebook к посту об этом Вы написали «ОТЛИЧНО! (Реально отлично, без иронии)».

— Мне пришло письмо от Минобрнауки РТ. В нем написано, что «в настоящее время по действующему законодательству образовательная программа разрабатывается, принимается и реализуется образовательной организацией самостоятельно». Кроме того, отмечено, что история региона может преподаваться как элективный курс или отдельный предмет в профильных классах. Если читать между строк, то выходит: «хотите — делайте». Так и получилось. Руководитель Управления образования Винер Харисов и заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны Рамиль Халимов пригласили меня в мэрию, где поручили разработать программу предложенного мной учебного курса.

— Чем Вы сейчас заняты?

— Я собрал коллег-единомышленников, с которыми учился на одном курсе. Сейчас мы работаем над примерной программой: думаем над содержанием, обсуждаем темы, разбиваем курс на часы. Пока мы ориентированы на среднее звено, 5-9 классы. Думаю, что к концу декабря будет готов черновой вариант, который можно будет обсуждать в более широком кругу учителей. Как я понимаю, в исполкоме Набережных челнов планируют организовать педагогическое совещание, где обсудят программу курса. Потом он будет предложен для внедрения в других челнинских школах. Любой учитель имеет право разработать элективный, модульный курс, который в качестве части или раздела может быть включен в учебный предмет. Разработкой такого модульного курса мы сейчас и занимаемся. Предложим его управлению образования, оно в свою очередь сможет предложить его директорам и учителям других школ города.

— Курс «История и культура Татарстана и татарского народа» рассчитан только на Набережные Челны, Вы хотели бы распространить опыт по внедрению альтернативного курса и на другие школы республики?

— На региональный уровень мы пока не замахиваемся. Слышал, что в расписании некоторых казанских школ появился курс «Казановедение» для русскоязычных детей и тех, кто отказался от изучения татарского языка. Я говорил на эту тему и с коллегами из Елабуги, где тоже внедряется этнокультурный компонент. Я не знаю, может я был одним из тех, кто подсказал педагогическому сообществу работать в этом направлении. Если нет, значит, идея не такая уж оригинальная, и преподаватели, руководство школ прекрасно понимают, что невозможно жить в республике и быть оторванным от того народа, который нас окружает. Считаю, что знания об обычаях, национальных костюмах, кухне, традициях развивают толерантность и уважение к представителям другой культуры. Тот курс, который мы разрабатываем, содержит информацию не только о татарах. Предусмотрен небольшой раздел, в котором есть блог тем, касающийся и марийского, и удмуртского, и чувашского народа.

– Отклик школьников уже есть?

— Мои ученики с интересом отнеслись к этому. В классе, руководителем которого я являюсь, учатся 25 человек. Только две семьи отказались от того, чтобы их ребенок изучал татарский язык. Им и будет предложен курс «История и культуры Татарстана и татарского народа». Одна женщина, которая активно выступала против обязательных уроков татарского языка, подошла, пожала мне руку и сказала: «Такая альтернатива татарскому мне нравится. Я бы хотела, чтобы наш ребенок ходил на Ваш урок».