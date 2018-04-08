Учитель татарского из Апастовского района поделилась впечатлениями от педагогических курсов

Апрель 8, 2018 0

Учитель татарского языка Каратунской средней школы Апастовского района Татарстана Гульнур Шигабутдинова рассказала о курсах повышения квалификации, которые она прошла, пишет ИА «Татар-информ«.

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«Узнали много нового. На мастер-классах показали методы проведения уроков по-новому. Я работаю уже 25 лет и отсюда уезжаю с новыми знаниями по инновационным методам», – заметила педагог.

И добавила: «Было познавательно присутствовать на мастер-классах преподавателей, которые являются победителями множества конкурсов. Думаю, что буду использовать приобретенные знания в своей работе. Сегодня мы посмотрели бинарный урок по татарскому и английскому языкам. Очень понравилось. Приятно удивило, насколько чисто и хорошо говорят на татарском языке ученики первого класса».

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«Особенно нас волнует языковой вопрос. Что нас ожидает в новом учебном году? Мы переживаем и думаем, что курсы могут быть и последними для учителей родного языка. Мы живем в страхе за язык», – высказала опасения многих педагогов Гульнур Шигабутдинова.

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