Учителей будут готовить к проведению устных собеседований в 9 классе

Дополнительное обучение пройдут учителя, которые будут собеседниками и экспертами при оценке ответов на устном собеседовании в девятом классе, сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«Перед проведением собеседования пройдет дополнительное обучение учителей, которые будут выступать в качестве собеседников и экспертов по оценке устных ответов. Планируется разработка более 100 вариантов контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования», – сказал Кравцов.

Рособрнадзор в последние три года проводил апробации устного собеседования именно в национальных республиках, чтобы максимально адаптировать задания и систему оценивания устных ответов к особенностям школьников, для которых русский язык неродной.