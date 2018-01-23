Учительница, пострадавшая при нападении на школу, получит награду

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением наградить учительницу, которая была ранена в результате драки с поножовщиной в пермской школе №127, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. Педагогу СОШ №127 Наталье Шагулине могут вручить медаль «За отвагу». Педагог, спасая детей, получила 17 ножевых ранений.

До этого с подобным предложением в конце прошлой недели выступила уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова. Она направила Решетникову телеграмму, в которой попросила представить Наталью Шагулину к государственной награде «За проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации».

Напомним, что в пермской школе 127 произошла «кровавая драка», в результате которой получили ранения 15 человек.