Учительницу, которая в Башкирии спасла учеников от поножовщины, представят к награде

Министерство образования Башкирии представит к награде учительницу, которая получила ранение, спасая школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, сообщает РИА Новости.

Учительницу, укрывшую детей от подростка, который пришел в школу с ножом, решили поощрить. ЧП произошло в школе № 1 г. Стерлитамака. Ученик коррекционного класса с задержкой психического развития напал на школьников с ножом, а после поджег школьный класс. 29-летняя учительница проявила самообладание. Увидев школьника с ножом, она ринулась спасать подростков. Женщина встала между девятиклассником и группой школьников, чтобы оградить их друг от друга. В результате этого учительница получила ранение.

Башкирские медики прооперировали женщину. Ранее власти заявили о выделении материальной помощи в размере 300 тысяч рублей, которую получат учительница и две школьницы.