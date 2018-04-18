Учительницу, которую в Башкирии ранил ученик, прооперировали

Учительница, на которую утром в школе в башкирском Стерлитамаке напал подросток с ножом, успешно прооперирована, сообщает РИА Новости.

Утром в школе № 1 Стерлитамака, ученик коррекционного класса с задержкой психического развития напал на школьников с ножом, а после поджег школьный класс.

Всех учеников эвакуировали из задымленного здания. По последним официальным данным республиканского министерства здравоохранения, пострадали трое детей и один взрослый. Их доставили в больницу Стерлитамака. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

На месте работают все оперативные службы.