Учителя из Татарстана отправились в Санкт-Петербург на форум классных руководителей

В культурной столице Санкт-Петербурга стартовал II Открытый форум классных руководителей. Он собрал около 500 участников, в числе которых и педагоги из нашей республики.

На восьми площадках профессионального форума работают более 500 человек, поделиться опытом и послушать коллег приехали классные руководители из Латвии. Как «Магариф»у сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, в работе форума так же участвуют и педагоги из Татарстана.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали вопросы, какой он, современный классный руководитель, и каковы современные дети, как найти точки соприкосновения, как научиться вести эффективную работу с родителями.