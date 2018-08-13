Умерла 15-летняя челнинская школьница, которая сорвалась с недостроя в 61-м комплексе, об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел 31 июля в недостроенном здании у рынка «Алан». 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа. Ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Девочке диагностировали открытую черепно-мозговую травму и кому второй степени.

Через несколько дней челнинку перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу, где она умерла 12 августа, пробыв в коме две недели.