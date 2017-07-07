Управление образования о том, что будет с педагогами объединенных школ

В Казани создается новая модель функционирования образовательных организаций. Уже к началу нового учебного года объединят 13 школ города. Предполагается, что под реорганизацию попадут перегруженные и малокомплектные школы. Изменения коснутся и кадров. Что будет с педагогическими составами, многие из которых формировались на протяжении немалых лет? Ждать ли учителям сокращений?

Новость о реорганизации школ, которую сегодня объявил начальник Управления образования Казани, за пару часов привела к резонансу. Учителя удивлены, испуганы, взволнованы. Хотя и на пресс-конференции Ильсур Хадиуллин отметил, что после объединения статус учебного заведения будет изменен в сторону повышения, а сокращений педагогического состава не будет, все же директоров сократят. Руководителям присоединяемых школ уже предложили ставку завуча в образовательном центре. Известно, что директор одной из школ ушел на другое место работы. Что касается учителей, объединение учреждений в семь центров положительно отразится на профессионализме, отметил Хадиуллин.

Начальник Управления образования пояснил, что сегодня некоторым учителям, чтобы работать на полную ставку, приходится набирать часы в других школах. От этого страдает качество преподавания, потому что педагогу трудно успеть в несколько заведений. Объединение же позволит учителю набирать необходимое количество часов на основном рабочем месте. А наставничество приведет к профессиональному росту.

Реорганизация школ Казани предполагает улучшение качества образования. В управлении полагают, что объединение поможет расширить выбор профилей для старшеклассников. Как быть с тем, что объективно сильные школы объединят с теми, которые имеют невысокий показатель успеваемости по результатам учебного года и итоговых экзаменов? Над этим вопросом родители школьников уже задумались.