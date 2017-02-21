Уральская детская киностудия выпустила первую серию фильма о «группах смерти»

Учащиеся екатеринбургской детской киностудии «Галилей» снимают сериал о группах, пропагандирующих суицид среди подростков. Ребята уже представили пилотный выпуск сериала под названием «Ловушка для китов». Об этом пишет РИА Новости.

Главная тема — закрытые группы в соцсетях, которые склоняют подростков к суициду. Первая серия знакомит зрителей со школьницей по имени Женя. Девочка испытывает проблемы в общении со взрослыми и сверстниками. Вторая серия сейчас на стадии написания. Авторы планируют появление нового героя. Именно он расскажет аудитории о том, как функционируют так называемые «группы смерти».

Проблема деятельности «групп смерти» обсуждается на самом высоком уровне. Вчера, например, по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей В. Путин поручил улучшить систему профилактики подросткового суицида.

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