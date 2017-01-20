Ушел из жизни заслуженный учитель России из Чистополя Александр Воробьев

На 86-м году жизни скончался отличник народного просвещения, заслуженный учитель России Александр Григорьевич Воробьев. Об этом сообщают совет и исполнительный комитет Чистопольского муниципального района.

Александр Григорьевич Воробьев родился 29 мая 1931 года в д. Могиловка Альметьевского района Татарской АССР. После окончания Ямашинской средней школы работал учителем немецкого языка в школе. В 1951 году был призван в армию, где окончил школу офицеров запаса и был демобилизован в звании младшего лейтенанта.

По возвращении сослужбы в феврале 1954 года был назначен учителем в Никольскую семилетнюю школу, позднее был переведен учителем физкультуры в Ямашинскую среднюю школу.

В ноябре 1955 года Воробьев избран вторым секретарем Ямашинского райкома ВЛКСМ. В январе 1957 года был принят в члены КПСС, а в августе того же года был принят на работу в Новошешминский райком КПСС в качестве инструктора. Позднее избрался первым секретарем Новошешминского райкома ВЛКСМ, в ноябре 1961 года утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации Новошешминского райкома КПСС.

В октябре 1962 года был избран секретарем парткома колхоза имени ХХ партсъезда Чистопольского района, с 1964 по 1974 год работал заместителем директора, директором Новошешминской средней школы. В июле 1974 года назначен заведующим Чистопольским районным отделом народного образования. Он проработал на этой должности больше 20 лет.

За многие годы работы в системе образования А. Г. Воробьев внес вклад в совершенствование и обновление системы образования муниципального района. Его знания и опыт позволили достичь положительных результатов в работе управления образования.

В 1997 году А. Г. Воробьев был принят на должность заведующего учебной частью Чистопольского филиала института экономики, управления и права.

Выйдя на заслуженный отдых, Александр Григорьевич активно участвовал в ветеранском движении, часто встречался как труженик тыла со школьниками, учащейся молодежью, выступал на городских мероприятиях.

А. Г. Воробьев награжден значком «Отличник народного просвещения», юбилейной медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», имеет звание «Заслуженный учитель России».

По матеиалам ИА «Татар-информ».