Успешный проект в Татарстане дал толчок к развитию детских технопарков в России

В Республике Татарстан самый высокий показатель в России по охвату детей техническим творчеством — 13,9%. Мощности детских технопарков, вывод на полный оборот которых планируется уже к середине 2017 года, предполагают обучение 1000 детей в год.

Нас особенно порадовало, что этот передовой опыт тиражируется теперь на территории России. Накануне Нового 2017 года в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по конкурсному отбору объявлены еще 17 субъектов РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков в размере 925 млн рублей. В создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30 % средств, 20 % — обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году — более 2,5 млрд рублей, — сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

В рамках прошедшего конкурса регионы представили концепции технопарков «Кванториум» и профильные образовательные программы, которые будут разработаны совместно с партнерами.

Интерес государства к новой модели дополнительного образования школьников объясняется ее уникальностью и амбициозной постановкой целей. По словам помощника Президента России Андрея Белоусова, «Кванториум» — это форма будущего, которой пока нет у других стран.