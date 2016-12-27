В 2017 году в Казани и Зеленодольске откроются специализированные центры инклюзивного образования

Как сообщалось ранее, 26 декабря на заседании Государственного совета Республики Татарстан выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан Э.Н. Фаттахов. По завершению доклада Энгеля Наваповича о ходе реализации программ развития образования в Республике Татарстан в 2016 году, участники заседания смогли задать главе образовательного ведомства республики свои вопросы.

Председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов — Общества инвалидов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Рифат Ганибаев в своем обращении к заместителю Премьер-министра затронул тему обучения в школах детей-инвалидов. Отметив особую роль образования в социализации «особенных» детей, Рифат Шагитович поинтересовался, как в Татарстане внедряются и реализуются принципы инклюзивного образования.

«В соответствии с требованиями федеральных стандартов по инклюзивному образованию, с 1 сентября текущего года на уровне начального общего образования начат процесс его внедрения. Сегодня инклюзивное образование осуществляется в 163 базовых школах по всей республике. На базе 7 ой коррекционной школы Казани начал свою деятельность специализированный центр. В планах — запуск работы еще двух таких центров в Казани и Зеленодольске. В настоящее время действует рабочая программа по подготовке наших учителей в данном направлении. Работа по реализации принципов инклюзивного образования в республике ведется в штатном режиме», — ответил Энгель Навапович на вопрос председателя Общества инвалидов РТ.