В апреле в Казани откроется два центра выдачи паспортов болельщиков. Так, 19 апреля запланировано открытие центра на ул. Кремлевская Набережная, 9 — рядом с Главным билетным центром FIFA, открытие которого в свою очередь запланировано на 18 апреля. Там будут работать 14 человек, сообщает ИА «Татар-информ».

Также в апреле откроется центр выдачи паспортов болельщиков на ул. Четаева, 10, там же где он располагался во время Кубка Конфедераций в 2017 году. В данном центре 30 рабочих мест.

Они будут работать со вторник по воскресенье с 11 утра до 8 часов вечера.

Кроме того, временные центры выдачи паспортов болельщиков планируется открыть на территории Международного аэропорта Казани в Терминале 1, Терминале 1А и Терминале 2 для иностранных граждан и за неделю до старта мероприятия будут открыты временные центры выдачи рядом со стадионом «Казань Арена».

Действующий Центр выдачи в Казани открылся 7 декабря 2017 года в ТРК «Родина» на ул. Баумана, 44/8. В день открытия центра были вручены первые 20 паспортов болельщиков.