В Башкирии парень с ножом напал на учащихся и поджег школу

Утром в школе № 1 Стерлитамака, ученик коррекционного класса с задержкой психического развития напал на школьников с ножом, а после поджег школьный класс. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

«Какой-то пацан бегал по школе с ножом. Учительница держала дверь, потом забежала в кабинет. Неадекватный парень «пырнул» девочку, а она спрыгнула со второго этажа», — говорят о произошедшем свидетели.

Всех учеников эвакуировали из задымленного здания. По последним официальным данным республиканского министерства здравоохранения, пострадали трое детей и один взрослый. Их доставили в больницу Стерлитамака. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Характер травм пока неизвестен.

На месте работают все оперативные службы.