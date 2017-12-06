В Башкортстане школьница умерла на уроке информатики

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти одиннадцатиклассницы в Нефтекамске. 17-летняя девушка потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Башкортстану.

Трагедия произошла вчера. По предварительным данным, одиннадцатиклассница потеряла сознание в кабинете информатики. Школьный фельдшер оказал ей первую помощь и вызвал скорую. Девочка умерла до приезда врачей.

Установлено, что при жизни школьница состояла на учете в местной поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями.