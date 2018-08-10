В бэби-бокс Челнов подкинули новорожденную девочку

В беби-бокс, расположенный в Набережных Челнах подбросили ребенка. Об этом сообщает местная газета. Девочке всего лишь 2- 2,5 часа от роду. Никакой записки при нем не обнаружено.

Известно, что оставил его неизвестный мужчина, он был замечен издалека.

Девочка-подкидыш находилась в специальной сумке для перевозки животных – с сеткой для поступления воздуха. Она была завернута в зеленую пеленку и махровое полотенце бежевого цвета.

Врачебный осмотр показал, что телесные повреждения на тельце девочки отсутствуют, она дышала самостоятельно. В настоящее время ребенок находится под наблюдением в отделении патологии новорожденных.