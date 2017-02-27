В Челнах во время занятий йогой погиб второклассник

Следственный комитет по Татарстану проводит доследственную проверку по факту гибели 8-летнего мальчика, сообщается на сайте Следкома.

Трагедия произошла 22 февраля в Набережных Челнах. Выяснилось, что в квартире был оборудован гамак для занятий аэройогой. Как предполагают следователи, мальчик решил самостоятельно позаниматься, лёг в этот гамак и запутался в завязках.

Родители рассказали следователям, что когда обнаружили сына, он был еще жив. Они стали оказывать первую помощь, но спасти ребёнка не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

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