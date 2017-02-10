В День памяти Пушкина смотрите видеокнигу «Читаем Онегина»

Сегодня, 10 февраля, в День памяти А. С. Пушкина в Москве представлена видеокнига #ЧитаемОнегина.

Принять участие в интерактивном проекте мог любой желающий. Для этого нужно было лишь прочитать на камеру предложенный организаторами отрывок из романа и прислать на электронный адрес. Разрешалась использовать для этого даже камеру своего телефона.

В результате, проект стал народным. Вместе со знаменитостями Пушкина прочитали 218 человек. Добровольцев выбрали из тысячи участников, приславших свои видеозаписи из 23 стран мира.

Сегодня видеокнига транслируется с 10:00 до 21:00 в залах ожидания повышенной комфортности Киевского, Курского, Казанского и Ленинградского вокзалов, на вокзалах некоторых городов, а также в крупнейших книжных магазинах и торгово-развлекательных центрах Москвы.

Видеокнигу покажут и на главной площади Благовещенска, и на стенде «Книги России» на XXIV Минской Международной книжной выставке-ярмарке.

Коллективная видеокнига выложена на портале Год литературы и сайтах пушкинских музеев.

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