В детском саду отравился 21 ребенок

В детском саду Петербурга отравился 21 ребенок, пишет ИА «Татар-информ».

ЧП произошло в детсаду №111 в Невском районе Санкт-Петербурга.

Острую кишечную инфекцию диагностировали у 21 ребенка, десять из которых впоследствии были госпитализированы.

Сейчас ведется тщательная проверка всех обстоятельств случившегося. В дошкольном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также санитарная обработка пищеблока, и помещений карантинных групп.

Работа детского сада временно приостановлена.