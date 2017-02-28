В Доме Актера состоится музыкально-поэтический вечер Альбины Абсалямовой

Художественную основу вечера составят поэтические и прозаические произведения Альбины Абсалямовой. Музыкальное оформление поэтических отрывков представят музыканты Молодежного симфонического оркестра «Sforzando» (Ильнар Файзутдинов, Анна Ятманова, Зульфия Жуманова и Виталий Уледеркин). Художественный руководитель – Данияр Соколов.

Режиссер вечера – Регина Саттарова. В поэтическом вечере примет участие молодая актриса Айгуль Ахметова.

Альбина Абсалямова – поэт, общественный деятель. Главный редактор журнала «Идель», заведующая Музеем татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, член Союза писателей РТ и Союза российских писателей, Лауреат премии «Триумф», Кандидат экономических наук.

Альбина является автором семи поэтических и историко-биографических книг: «Осколки снов», «Я люблю писать курсивом», «Живая вода», «Разве есть на свете забвение», «Среди пауз и многоточий», «Вечные люди» и др. Ее стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Юность», «Арион», «Казань» и др.

Источник: http://stdtatar.ru.