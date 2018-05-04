В этом году более 2 тыс. школьников смогут поступить в вуз вне конкурса

Завершился заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года, проходившей в 15 городах России.

В олимпиаде 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 5 тысяч школьников России. Из их числа определены 377 победителей и 1904 призёра. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждены специальными дипломами, которые позволят поступить на профильную специальность в ведущие вузы России без экзаменов.

Впервые в 2017/18 учебном году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников прошел в Тюменской области (физика), Республике Башкортостан (основы безопасности жизнедеятельности) и Республике Карелия (немецкий язык). Была расширена география проведения математической олимпиады – она впервые прошла на Урале (Свердловская область, г. Екатеринбург).